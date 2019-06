John kører ræs i bil fra 1962: Den er forfærdelig at køre i

Denne weekend kan du drømme dig tilbage til en svunden tid på Padborg Park. Sommerløbet bliver afholdt, og her er historiske biler i fokus.

I en lysegrøn Ford Anglia fra 1962 kæmper John Brun om at være den første, der kommer over målstregen til Sommerløbet på Padborg park.

Alle bilerne, der deltager i løbet, skal overholde en helt særlig regel: de må ikke være ny.

John Brun deltager i løbets ældste klasse. I den klasse er alle bilerne bygget i perioden fra anden verdenskrig og frem til og med 1965, og her er kørekomforten ikke i højsædet.

- Den er forfærdelig at køre i, siger John Brun grinende og fortsætter:

- Det er meget specielt, for den har gammeldags styretøj, så man skal virkelig styre, siger han.

Samvær og fart driver John

I alt er der otte bilklasser i racerløbet. I seks af dem er der skruet helt op for nostalgien, for her er der krav om, hvor unge bilerne må være. I de historiske klasser er den yngste bil bygget i 1990.

John Bruun har kørt i sin bil i 16 år, og han har ikke svært ved at beskrive, hvad der får ham til at bruge en weekend bag rattet.

- Der er en masse samvær, spænding, fart og hygge, siger John Brun.

Det er denne bil, John Brun kører i. Foto: Michael Nielsen, TV SYD.

Flere ulemper ved gamle racerbiler

Sommerløbet begyndte lørdag, hvor der primært var træning og tidtagning på programmet. Søndag var det så tid til, at racerkørerne skulle vise, hvor hurtigt de kan køre. Det blev dog ikke til megen tid på banen for John Brun. Han måtte stoppe, da bilens olielampe begyndte at lyse.

Udover kørekomforten er der nemlig også en anden ulempe ved de gamle biler:

- De går meget tit i stykker. Jeg håber ikke, der er sket noget, men jeg turde ikke køre videre, siger John Brun.