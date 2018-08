Kæmpebøde på vej til polsk vognmand for miljøsnyd

Atter en gang har politiet afsløret tilfælde af snyd med lastbilers miljø-system. En polsk vognmand skal betale en bøde på 191.000 kroner.

Ved en kontrol udført af Tungvognscenter Syds blev der afsløret manipulation af både lastbils tachograf, der registrerer chaufførens køre- og hviletid og AdBlue-systemet, der begrænser udledningen af giftige gasarter i køretøjets udstødning.

Både chauffør og vognmand har delvist erkendt sig skyldige. Lastbilen er tilbageholdt af politiet - og bliver først frigivet når bøden er betalt - eller en retssag har afgjort sagen og den mulige bødes størrelse, hvis chauffør og vognmand fastholder deres holdning til sagen, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiets tungvognskontroller afslører hyppigt udenlandske lastbiler, der har sat AdBlue-systemet ud af funktion.

Fælles for de afslørede lastbiler er, at de med en snydeanordning i form af en lille boks afbryder den såkaldte SCR-katalysator, der tilsætter AdBlue-væske og nedsætter udslippet af de farlige NOX-partikler.

Normalt vil lastbilens computer sende en advarsel om, at rensesystemet er ude af funktion. Hvis chaufføren ikke reagerer, vil lastbilens fart sænkes så drastisk, at den kryber af sted og må på værksted for at blive repareret - men snydeboksen sætter altså den funktion ud af spil.

Det sker ifølge politiet for, at vognmanden vil spare udgiften til AdBlue-væsken.

Mere end 200 lastbiler afsløret

Der er det seneste år blevet afsløret over 200 udenlandske lastbiler, hvor der er manipuleret med deres AdBlue-systemer.

Test på Teknologisk Institut har vist, at en lastbil, der er manipuleret i SCR-systemet, forurener lige så meget som 60 lastbiler, der kører med virksomme SCR-anlæg.