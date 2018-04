Kæmpebøder til køreskole

Retten i Kolding gav i dag køreskoledirektør betinget fængsel for mangelfuld undervisning

Direktøren for en stor køreskole i Koldingområdet blev i dag idømt tre måneders betinget fængsel og en bøde på 150.000 kroner. Samtidig gav Retten i Kolding køreskolen en bøde på 300.000 kroner.

Dommen er del af en større sag med i alt 35 kørelærere. De blev dømt for at lade eleverne gennemføre teoriundervisningen alene som selvstudie på en computer. Ifølge kørekortbekendtgørelsen skal der være en dialog mellem kørelæreren og eleverne på holdet.

Der var ikke brugt den tid, der efter reglerne skulle bruges på teoriundervisningen Lone Petri Kristensen, anklager ved Sydøstjyllands Politi

- Direktøren blev dømt for selv at overtræde reglerne om it-baseret undervisning og for, at der ikke var brugt den tid, der efter reglerne skal bruges på teoriundervisning. Direktøren blev også dømt for at medvirke til kørerlærernes overtrædelser af reglerne som den, der har stået for konceptet og dets gennemførelse i køreskolen, siger Lone Petri Kristensen, som er anklager ved Sydøstjyllands Politi.

Systematisk brud på reglerne

Selskabet bag køreskolen blev dømt for at overtræde straffelovens paragraffer 163 og 175 ved at give urigtige oplysninger om, at reglerne var overholdt.

I forhold til strafudmålingen lagde retten vægt på karakteren og omfanget af kriminaliteten, at den blev begået systematisk over en længere periode, samt antallet af kørelærere og køreelever, der har været berørt.

Derimod er det formildende, at der er gået lang tid siden gerningsperioden i 2013 og 2014. Desuden ændrede køreskolen sit koncept, da politiet begyndte at efterforske sagen.

Dommen er afsagt, uden at der blev holdt et retsmøde, og derfor er det ikke afklaret, om dommen ankes.