Kan vi blive enige: Skal det fortsat være lovligt at benytte rugemor?

Ifølge eksperter bruger stadig flere danskere rugemødre til at opfylde deres ønske om at få et barn.

Faktisk har antallet af børn født af en rugemor oversteget antallet af børn, der kommer til Danmark via adoption, men mange danskere benytter en rugemor i udlandet på grund af den danske lovgivning.

Den er 30 år gammel og kompliceret, men kort sagt handler det om, at rugemoren i Danmark anses for at være mor til barnet, uanset om hun er biologisk mor eller ej.

Skal det overhovedet være lovligt at benytte rugemor?

Det er folketingskandidat Daisy Nykjær-Andersen fra Radikale Venstre og Søren Lydeking Pedersen fra Kristendemokraterne ikke enige om.

Derfor inviterede vi dem i studiet til debat.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er reglerne, når politikere i hverdagene krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

TV SYD tester derfor politikernes evne til at blive enige.