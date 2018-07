Koldinghus' direktør kommer tættere på Dronningen

I fem år har Thomas Thulstrup reformeret Koldinghus. Nu skal han stå i spidsen for Amalienborg og Rosenborg i København, også kaldet Kongernes Samling.

Når Dronning Margrethe og andre fra kongehuset besøger Koldinghus både privat og offentligt, sørger direktør Thomas Thulstrup for at være den perfekte vært.

I fremtiden får han nok lidt mere at se til kongefamilien, idet han 1. oktober tiltræder som direktør for Kongernes Samling i København. Et drømmejob med ansvar for blandt andet kronjuvelerne på Rosenborg.

- Det rummer nogle af vores allerstørste skatte herhjemme. Det er noget af en drømmesituation for en museumsdirektør at få samlingerne med de enestående genstande sat i spil og aktualiseret, siger Thomas Thulstrup til TV SYD, der kom til Koldinghus i november 2013.

- Jeg siger farvel til en fantastisk arbejdsplads, hvor vi sammen har skabt fantastiske resultater. Vi har positioneret slottet med en national og international profil. Vi har fået enestående opbakning fra kommune, stat, fonde og sponsorer. I det hele taget har der været lokal opbakning på alle leder og kanter, siger han.

Besøgstal Koldinghus 2013: 103.331

2014: 124.238

2015: 107.750

2016: 136.055

2017: 134.415

Thomas Thulstrup har gennem sine fem år på Koldinghus hævet besøgstallet på Koldinghus med 30 procent. Samtidig har den 47-årige kunsthistoriker og økonom tiltrukket national opmærksomhed med udstillinger som "Magtens Smykker" og Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst.

- Thomas Thulstrup har på fem år fornyet og udviklet Koldinghus i et tempo, som ikke mange troede var muligt. Koldinghus har både hævet kvaliteten og besøgstallet og nået helt nye målgrupper, siger Jørgen Houmann, bestyrelsesformand på Museet på Koldinghus.

Bestyrelsen på Koldinghus skal nu i gang med at finde en afløser for Thomas Thulstrup. Den nye museumsdirektør forventes at begynde ved årsskiftet.

Koldinghus' direktør Thomas Thulstrup forlader efter fem år kongeslottet i Kolding til fordel for Rosenborg og Amalienborg i København. Foto: Nils rosenvold