TV SYD inviterer: Kom med til finaleshowet i Et Sundere Syddanmark

Nu har du mulighed for at være med til at bestemme, hvad skal der forskes i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

5 forskningsprojekter - ét fra hvert af regionens fem sygehuse - er med i projektet "Et Sundere Syddanmark" og det er op til borgerne via SMS-stemmer at bestemme, hvilke af projekterne der skal have del i en forskningspulje på 2 millioner kroner fra Region Syddanmark.

Fælles for projekterne er at de tilrettelagt sådan, at borgerne bliver inddraget i forskningen.

Puljen fordeles med 1 million kroner til det projekt, der får flest SMS-stemmer, 600.000 kroner til andenpladsen og 400.000 kroner til tredjepladsen.

”Et Sundere Syddanmark” er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD.

De fem deltagende sygehuse er Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark.