Kristian bekæmper madspild og hjælper udsatte

Foreningen Ringgaarden samler fødevarer ind, som er på vej mod udløbsdatoen. Det sælger de til billige penge i en butik i et nedlagt landbrug til samfundets udsatte.

- Det giver mig et kick, når jeg kan få lov at hjælpe folk, siger Kristian Ringgaard Møller, der er formand for Foreningen Ringgaarden ved Vojens.

Varesortimentet kommer fra supermarkeder, som ellers ville have smidt det ud. Så butikken stopper madspild - og sælger til meget lave priser.

- Det kan være, at du kun har, så du lige kan betale din husleje og de faste udgifter. Så har du måske et par hundrede kroner at leve for om måneden. Det kommer du ikke langt med, siger Kristian Ringgaard Møller til TV SYD.

Butikken ligger i et nedlagt landbrug og er drevet af Kristian og op mod 40 frivillige. Blandt andre Hanna Barfoed, som bruger en grå første juledag på det.

- Vi hjælper jo nogle mennesker, som er i nød, og som virkelig er glade for at komme herud, siger hun.

Og initiativet nytter noget.

- Vi har haft voksne damer stående, hvor tårerne trillede ned ad kinderne, da de fik en stor steg – det havde de ikke fået i flere år, fordi de ikke har haft råd, fortæller Kristian Ringaard Møller.

Første juledag havde Ringgaarden åbent to timer, hvor Flemming Lorenzen fik fyldt indkøbsposen.

- Jeg sparer lidt ved at købe ind herude. Det kan mærkes i min økonomi. Det er et godt initiativ, for det hjælper en masse mennesker, siger han.

Foreningen Ringgaard har udover butikken i Vojens nu også afdelinger i Brørup og Tommerup på Fyn.