Kun meget få indvandrerbørn bliver passet hjemme

Senest 1. juli skal alle et-årige børn i ghettoer og udsatte boligområder være skrevet op til en plads i vuggestuen. Nægter forældrene, skal kommunerne trække i børneydelsen, der beløber sig til 18.000 kroner om året.

Formålet med loven er at sikre, at indvandrerbørn lærer ordentligt dansk og også stifter bekendtskab med danske traditioner, normer og værdier.

Bag loven står VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Nu viser det sig imidlertid, at loven kun får konsekvenser for meget få børn i de ni udsatte boligerområder, der findes i TV SYDs sendeområde.

I Sønderborg er samtlige et-årige skrevet op til et dagtilbud - i Fredericia skal to børn "tvinges" i vuggestue - i Kolding bliver fem børn omfattet af kravet - i Horsens og Vejle drejer det sig om syv børn hvert sted og endelig i Esbjerg er 10 et-årige, der skal tage imod et "obligatorisk læringsforløb", som det hedder i lovteksten.

Forløbet skal være på mindst 25 timer om ugen fordelt på fem hverdage - forældrene skal ikke betale for "tilbuddet", men risikerer at blive trukket i børneydelsen, hvis børnene ikke opfylder kravet om 25 timer ugentligt.

Ni udsatte boligområder Kravet om tvungen vuggestue for 1-årige gælder i følgende ni udsatte boligområder i Syd- og Sønderjylland: Nørager/Søstjernevej i Sønderborg Stengårdsvej i Esbjerg Hedelundgårdparken i Esbjerg Korskærparken i Fredericia Sønderbro i Horsens Sundparken i Horsens Munkebo i Kolding Skovparken i Kolding Finlandsparken i Vejle Der bor i alt 15.650 børn og voksne i de udsatte boligområder.

Partierne bag loven frygter at børn og unge i udsatte boligområder risikerer at vokse op i et parallelsamfund uden at stifte bekendtskab med danske traditioner og højtider som jul, påske og grundlovsdag. Derfor skal det obligatoriske læringsforløb præsentere dem for demokratiske normer og værdier samt give børnene mulighed for at opleve ligeværd mellem drenge og piger.

Se med i TV SYD mandag kl. 19.30, hvor vi besøger Finlandsparken i Vejle - og mød senere i programmet Anni Matthiesen, folketingsmedlem fra Venstre, der forsvarer, at tvangen er rigtig og nødvendig.