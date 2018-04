Kvinde idømmes 11 års fængsel for drab på sin kæreste

En 28-årig kvinde er onsdag blevet dømt skyldig i drab på en 53-årig mand. Drabet fandt sted i slutningen af maj sidste år.

Den 28-årige Tullerunnaq Tukummeq Egede fra Vejle er blevet kendt skyldig i drabet på sin 53-årige kæreste. Retten i Kolding har onsdag idømt hende 11 års fængsel. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Drabet fandt sted i Jelling den 31. maj 2017 om morgenen, hvor kvinden stak manden i ryggen med en slagterkniv.

Kvinden blev kort tid efter anholdt, hvor hun erkendte, at hun havde stukket manden, men hun har argumenteret for, at det var i nødværge, fordi han forfulgte hende rundt i huset, og det ikke var hendes intention at slå manden ihjel.

Manden døde kort efter knivstikket af indre blødninger.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad har kvinden endnu ikke besluttet, om hun vil anke dommen til Vestre Landsret.

