Kvinde meldt til politiet for at bære burka til sportsstævne

En 36-årig kvinde mødte lørdag op til et sportsstævne i Esbjerg iført burka.

Syd- og Sønderjyllands Politi fik lørdag formiddag en anmeldelse om, at der ved et sportsstævne i Esbjerg var en kvinde iført burka til stede.

Da en politipatrulje ankom, blev kvinden bedt om at tage burkaen af, hvilket hun indvilgede i. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Havde hun nægtet, ville hun have gjort sig skyldig i en overtrædelse af tildækningsforbuddet. Det er et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, medmindre der foreligger et anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet trådte i kraft 1. august 2018.

Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsafdeling oplyser til TV SYD, at det er normal praksis, at en overtrædelse af tildækningsforbuddet i første omgang udløser en påtale. Hvis en person nægter at følge politiets anvisning om at fjerne sin hovedbeklædning, kan det udløse en bødestraf.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke ønsket at give yderligere oplysninger om sagen.