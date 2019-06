Kræftsyge Ann-Emilie må ikke amme sin søn - Kvinder fra hele landet hjælper

Fremmede kvinder er kommet kræftsyge Ann-Emilie Augustinus til undsætning. De giver hendes multiallergiske søn den modermælk, hun ikke selv må give ham.

”Fuck, nej, nej, nej.” Det var de første tanker, der gik gennem Ann-Emilie Augustinus hoved, da lægerne gav hende besked om, at hun skulle have kemoterapi.

Hun har kræft i tungeroden, og da hun fik besked om, at der skulle kemoterapi til for at helbrede hende, var der en ting, der blev klart for hende. Hun kunne ikke længere amme sin søn, Birk.

For andre ville det måske ikke være et problem, men Birk er multiallergiker og kan ikke tåle æg, mælk, hvede eller rug, og derfor kan han ikke tåle modermælkserstatning.

Det er helt vildt, at de kæmper for min søn. De er vores redning. Ann-Emilie Augustinus, kræftsyg mor, Vejle

Da Ann-Emilie Augustinus fik besked om, at hun skulle have kemoterapi, bestod Birks kost af 75 procent modermælk. For selvom han er otte måneder gammel, har det endnu ikke været muligt at få ham til at leve af en kost med mere fast føde, når han er allergisk overfor så mange ting. På trods af det var beskeden fra lægerne klar:

- De sagde, at jeg skulle vælge, om jeg ville amme ham nu, eller om jeg vil være her resten af livet, siger Ann-Emilie Augustinus, der er jordemoder, til TV SYD.

Der var hendes livs vigtigste beslutning, og derfor så hun ingen anden udvej end at spørge, om nogen kunne hjælpe med at give hendes søn den modermælk, hun ikke selv kan give ham. Birk er nemlig for gammel til at få modermælk fra hospitalet.

Ann-Emilie Augustinus veninde oprettede Facebookgruppen ”Mælk til Birk”, og her kom fremmede kvinder hende til undsætning.

Kvinder omlægger kost og hjælper

Lige nu har fem ammende kvinder fra forskellige steder i Danmark meldt sig til at pumpe mælk ud til Birk. De har omlagt deres kost, så de ikke spiser de ting, Birk ikke kan tåle. Endnu flere kvinder har meldt sig til at hente mælken og transportere den til Birk i Vejle.

Det var helt naturligt for mig at ville hjælpe en dreng, der har brug for mælk. Malene Mastrup-Andersen, mælkedonor, Esbjerg

- Jeg synes, det er sindssygt, at de vil lægge deres kost fuldstændig om, og at de vil bruge deres tid på det her. Det er helt vildt, at de kæmper for min søn. De er vores redning, siger Ann-Emilie Augustinus.

En af de kvinder, der har meldt sig til at hjælpe, er Malene Mastrup-Andersen fra Esbjerg. Hun har en datter på tre måneder, og hun skulle ikke overveje det ét sekund, før hun var klar til at melde sig som mælkedonor.

- Jeg har selv rigeligt mælk, og når man bliver mor, sker der bare noget. Det var helt naturligt for mig at ville hjælpe en dreng, der har brug for mælk, siger Malene Mastrup-Andersen, til TV SYD.

Mangler flere donorer

Ann-Emilie Augustinus beskriver de hjælpende kvinder som gudinder og deres mælk som dyre dråber. For selvom de har prøvet at skære ned på, hvor meget mælk Birk drikker, så er hun ikke sikker på, de kan få nok mælk til at holde ham helt hydreret.

- Lige nu er der fem donorer, men vi kunne godt bruge flere, for jeg er bange for, vi kan løbe tør for mælk på et tidspunkt, siger Ann-Emilie Augustinus.

Ann-Emilie Augustinus håber, at hun kan amme sin søn selv, når hun er færdig med kemoterapi, men det kommer ikke til at ske foreløbigt. Hun skal fortsat have kemoterapi i tre uger, og derefter skal der gå nogle uger, før hun igen kan forsøge at amme.

Hvis du vil donere mælk til Birk eller hjælpe med kørsel, kan du se mere i denne Facebookgruppe.