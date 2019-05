Radikale: Lad de små børn komme til os

Med sækkeløb og spisning af lakridssnører driver Radikale Venstre valgkamp i børnehøjde. Efter demonstrationer er børnepasning blevet et hot emne.

I april demonstrerede forældre i over 50 byer for bedre normeringer i daginstitutionerne. Lørdag greb Radikale Venstre den varme dagsorden ved at arrangere sækkeløb, bordtennis og lakridssnøre-spisning på tid.

Det skete på Søndertorv i Vejle, hvor folketingsmedlem Lotte Rod og partiformand Morten Østergaard forsøgte at trække børn og forældre til løjerne.

- Børn taber tit til andre politiske dagsordener. Men de skal selvfølgelig være med og have deres egen stemme. Samtidig vil vi vise, at politik også kan være sjovt. Vi hører ofte, at folk er trætte af politikere og ikke har tillid til os, men når vi leger sammen, så er vi nærværende og bliver glade, siger Lotte Rod.

Har du penge, så kan du få

Østergaard og Rod sang videre på omkvædet fra de mange demonstrationer. Blandt andet med et løfte om at bruge to milliarder kroner mere på at få flere pædagoger.

Mange politikere snakker om det, men hvis man ikke sætter penge af, så får vi ikke ordentlige normeringer Lotte Rod (R), folketingsmedlem

- Der er så få pædagoger, at der hver dag er børn, som ikke får de smil og kram, de har brug for. Mange politikere snakker om det, men hvis man ikke sætter penge af, så får vi ikke ordentlige normeringer, siger Lotte Rod.

Pengene vil de radikale finde ved at lade pensionsalderen stige og hente flere medarbejdere fra udlandet.

Rod roser røde

Hvem er så bedst til at passe på børnene? Er det rød eller blå stue?

- Det vil jeg mene, de røde er. Men de får brug for Radikale Venstre, for det kommer ikke uden en økonomisk plan som den, vi har lagt, siger Lotte Rod.

Protesten i april blev holdt af en gruppe forældre, som på få uger samlede knap 30.000 medlemmer på Facebook. Gruppen ønsker højst seks børn for hver voksen i børnhaven - og tre børn pr. voksen i vuggestuen. Ifølge fagforbundet BUPL vil det kræve cirka 4000 ekstra pædagoger i Danmark.

De har ørenlyd lige nu, hvor børnepasning er næsten lige så hot som klimaet og indvandrerne. På rød stue kræver Radikale Venstre minimumsnormeringer i hver kommune, mens SF kræver det i hver daginstitution. Socialdemokraterne ønsker ikke et minimum, blandt andet fordi det ifølge partiet kan ende med at blive et maksimum.

Pas dem selv

Inde på blå stue har Kristendemokraterne et alternativt bud, nemlig at lade pengene følge barnet. Så vil det ifølge partiet være flere forældre, som vælger selv at passe deres børn, og så er der ikke brug for så mange flere pædagoger.

Både Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti afviser minimumskrav, blandt andet fordi det griber ind i det kommunale selvstyre.