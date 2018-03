Læge og mor: Gamer-idoler bør opfordre til sund livsstil

Mange forældre kæmper med deres teenagere, der ikke vil motionere, men kun sidde i deres computerhule. Nu opfordrer en mor og en læge idolerne til at tage ansvar.

Mange teenagere sidder klistret til skærmen flere timer hver dag for at spille deres yndlingsspil på computeren. Det gælder også Viola Hansens 13-årig søn Thomas, der gerne spiller 3-4 timer hver dag og mere i weekenderne. Det bekymrer hans mor, fordi sønnen allerede har været til fysioterapeut med smerter i ryggen.

Viola Hansen og sønnen Thomas. Foto: Tais Tullin, TV SYD

- Jeg tror, at det er rigtig hårdt ved kroppen at sidde så mange timer. Det er vigtigt med afveksling. Det prøver jeg også at forklare Thomas, siger mor Viola Hansen fra Skærbæk, der er med i programmet Tæv Din Teenager.

Som at tale til en dør

Ifølge Viola Hansen er det dog som at tale til en dør. Sønnen får ikke lavet de øvelser, han har fået af fysioterapeuten, og generelt er det svært at få ham væk fra computeren og ud at motionere.

- Han går til badminton en gang om ugen, og vi tvinger ham til daglige gå- og løbeture, men det er ikke med hans gode vilje, siger Viola Hansen.

- Der skal gøres noget, ellers vil vi se en generation af unge med slidgigt, livsstilssygdomme og blodpropper i en alt for ung alder. Læge Charlotte Bøving, Varde

Idoler har også et ansvar

Hun er udmærket klar over, at det er forældrenes ansvar, at deres børn dyrker motion, men hun mener også, at gamerverdens idoler bør komme ind i kampen.

- Vi presser vores teenagere og kæmper med dem, men de vil ikke. Jeg er sikker på, at de ville lytte, hvis deres idoler opfordrer til det. Det mener jeg faktisk, at de har et ansvar for at gøre, siger hun.

Læge bakker mor op

Den holdning bakkes op af læge Charlotte Bøving fra Varde, der har beskæftiget sig med unges computerforbrug.

- Der skal gøres noget, ellers vil vi se en generation af unge med slidgigt, livsstilssygdomme og blodpropper i en al for ung alder. Det bliver forældrene, der skal putte deres børn i graven og ikke omvendt, hvis udviklingen ikke vender, siger hun.

Løftes i fælles flok

Hun pointerer, at der skal løftes i fælles flok. Ifølge Charlotte Bøving tager alt for mange forældre for lidt ansvar. De har for travlt, og derfor er det nemt at parkere de unge foran computeren, men hun er enig i, at gamer-idolerne også har et ansvar.

- Kendte skal være bevidste om deres status og indflydelse på de unge. Professionelle gamere har netop meget fokus på motion og sund kost. Det bør de oplyse mere om. Modsat skal andre kendte gamere droppe deres reklamer for energidrikke og andre usunde produkter, hvis det ikke skal gå galt, lyder det fra læge Charlotte Bøving.

