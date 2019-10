Lægerne skal stille endnu flere spørgsmål

En ny plan er lørdag sendt i høring. Den betyder, at lægerne skal spørge endnu mere ind til deres patienter, end de gør i dag.

Hvordan har du det? Hvor meget ryger du? Og hvordan med din livsstil?

Det er nogle af de spørgsmål, som endnu flere praktiserende læger måske skal til at stille, og som endnu flere patienter måske oftere skal svare på.

For i dag har et udvalg i Region Syddanmark sendt en ny plan i høring, og den skal være med til at sikre, at lægerne spørger endnu mere ind til patienternes vaner, end de gør i dag.

- Spørgsmålene skal være med til at forebygge og opspore sygdomme hos den enkelte patient. Det handler ganske simpelt om at lave et bedre sundhedsvæsen, lyder det fra Bo Libergren, der er formand i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Esbjerg (V).

Endnu flere skal have det godt

Når vi så ofte hører, at blandt andet unge mennesker har det dårligt, så mener udvalgsformanden, at det er nødvendigt med endnu flere spørgsmål fra lægernes side.

Men det er ikke noget nyt, at lægerne spørger ind til deres patienter - det nye er derimod, at de skal til at gøre det meget mere systematisk og i langt større omfang, fortæller Bo Libergren.

Samtidig skal lægerne være mere aktive i at få sendt patienterne videre i systemet, hvis de mener, det er nødvendigt.

- Vi håber, det vil betyde, at endnu flere mennesker får det godt, siger udvalgsformanden.

Praksisplanen er i høring til og med den 4. november.