Landmand om bramgæs på marken: - De burde gasses

Gregers Jørgensen er landmand og bestemt ikke fan af de tusinder af bramgæs, der netop nu er i gang med at æde løs på hans 100 ha jord. Foto: Finn Grahndin TV SYD

Titusinder af gæs gæster hvert år Mandø for at æde sig tykke i markernes græs. Det er dyrt for landmændene i tabte afgrøder.