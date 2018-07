Landsby står sammen om at hjælpe kræftsyge Kilian

7-årige Kilian Joel Backes fra det danske mindretal i byen Bredsted i Tyskland har leukæmi. Lige nu er han i kemo-behandling, men han har brug for at få transplanteret knoglemarv. Problemet er, at der ikke er en donor som matcher ham i registeret - men det har Bredsteds borgere tænkt sig at gøre noget ved.

Det tyske knoglemarvsregister har lige fået en ordentlig portion ekstra donorer - takket være 7-årige Kilian Joel Backes fra det danske mindretal i byen Bredsted.

I maj måned opdagede hans mor Nadin Backes, at Kilian havde sære blå mærker på brystet og tog ham til lægen, hvor han fik han konstateret leukæmi.

Lige nu er han i kemo-behandling, men han har brug for at få transplanteret ny knoglemarv. Der findes bare ikke en donor i det tyske register, som passer til Killian.

Eller det vil sige, det gør der måske efter den netop overståede weekend.

For nyheden om Kilians sygdom fik drengens skole, byens borgmester og det meste af Bredsted til at gå i aktion.

Sammen med den tyske almennyttige organisation for knoglemarvsdonorer, DKMS, som er et tysk center for knoglemarvsdonorer, satte byens borgere sig for at få hele byen til at blive registreret som donorer.

Den indsats resulterede i weekenden i 1126 nye registrerede donorer.

Flere end tusind nye chancer for et match til Killian.

En af dem, der var mødt op for at blive testet var Henner Bock, der er lærer på Kilians skole.

- Det var ikke svært at beslutte sig, når sådan en lille ting som det her kan gøre så stor en forskel, siger Henner Bock.

Han er ikke den eneste, der brugte et par timer lørdag på at lade sig teste. Her mødte både danskere, tyskere, forældre, naboer og endda den lokale motorcykelklub op for at støtte i jagten på donorer og selv blive testet.

Den store opbakning gør et stort indtryk på Kilians mor, Nadin Backes.

- 1100 det er rigtig mange mennesker, som har hjulpet og jeg er meget overrasket. Alt det udelukkende for vores søn. Det berører mig meget, siger Nadin Backes.

Selvom chancen for at finde et perfekt donormatch til Kilian blandt de fremmødte er lille, så er hver donor-aktion med til at forbedre chancerne for alle leukæmipatienter - ikke bare i Tyskland men også i Danmark, da de to lande har et internationalt samarbejde om donorer.

