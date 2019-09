Løbehjul i Vejle blev mødt med kritik – Nu kommer de kritikken i møde

Det svenske løbehjulsfirma Voi, der har omkring 100 elløbehjul på gaden i Vejle, har lørdag eftermiddag inviteret til dialog om sikkerheden.

De flyder i gadebilledet, folk kører uansvarligt, og de er farlige for trafikken. Der har været masser af kritik af de elektriske løbehjul, der i sommer blev lanceret i Vejle og flere andre store danske byer.

Løbehjulsudbyderen Voi har lyttet til kritikken og kommer den i dag i møde ved et event i Vejle, hvor man har lanceret en onlinekøreskole for elløbehjulsbrugere. Her skal man svare på spørgsmål og tage stilling til en række forskellige trafiksituationer, og alle spørgsmål, skilte og situationer er tilpasset den danske færdselslov.

- Vi er meget glade for at være til stede i Vejle, og vi har haft en rigtig god dialog med kommunen og en god respons fra brugerne. Men vi må også erkende, at der har været kritik af f.eks. trafiksikkerheden, og at nogle har en oplevelse af, at der er nogle af brugerne, der kører uansvarligt, siger Kristina Nilsson, Kommunikationschef i VOI.

Det er et tiltag, som formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune, Gerda Haastrup Jørgensen (V), tager godt imod.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at de har taget det her op og nu gør en ekstra indsats. Det allerbedste havde været, at tingene var i orden fra start, men det kan vi jo ikke ændre på nu, så jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ at møde folk, siger Gerda Haastrup Jørgensen til TV SYD.

Gerda Haastrup Jørgensen, (V), formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune. Foto: Nikolai Reinhold, TV SYD

Voi har også indført en lavere hastighed i Vejles gågade samt en række zoner, hvor man ikke kan parkere løbehjulene.

Løbehjulene i Vejle kører lige nu på en etårig testperiode, der startede 6. juli i år. Vejle byråd skal beslutte om løbehjulene skal være permanente, inden denne periode udløber.

Man kan møde Voi lørdag klokken 13-17.30 ved Street Food på Dæmningen 44B i Vejle.