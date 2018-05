Lørdag kan blive med torden og skybrud

Der er risiko for voldsomt vejr, varsler DMI. Regn og torden står på dagens vejr-menukort.

Torden og skybrud. Det er, hvad mange risikerer at opleve, hvis de går udenfor lørdag eftermiddag i Sydjylland.

DMI varsler, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time, og der er samtidig risiko for et kraftigt tordenvejr.

Og det voldsomme vejr er måske noget, bilisterne vil mærke til, pointerer DMI. Der kan være vand på kørebaner og i viadukter, og det kan samtidig betyde lav sigtbarhed.

Ifølge DMI slipper sønderjyderne for dagens kraftige torden og skybrud.