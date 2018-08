Lottes kælder er fuld af vand - igen

De massive vandmasser, der fulgte med stormen torsdag aften, fik Lotte Poulsens kælder til at flyde over for anden gang på to uger.

Torsdag aften ramte stormen Johanne, og ud over kraftig vind og lynnedslag havde hun også voldsomme vandmasser med sig til vestkysten. Faktisk faldt så meget regn at flere kældre i Esbjerg blev oversvømmede.

- Vi har haft meget travlt. Det kom jo lige pludselig, fortæller sanitør Harry Larsen.

Jeg kunne ikke overskue at se det igen, så jeg lod faktisk være med at gå derned, indtil de havde tømt kælderen for vand. Lotte Poulsen, crewing manager.

En af de oversvømmede kældre i Esbjerg tilhører Lotte Poulsen. Det er anden gang på blot to uger, at vandmasserne invaderer hendes kælder på Godthåbs Alle.

Første gang fik vandet både skabe og skuffer til at flyde over, og Lotte Poulsens ting sejlede rundt imellem hinanden. Tanken om at præcis samme scenarie udspillede sig igen, fik hende til at bryde sammen.

- Jeg kunne ikke overskue at se det igen, så jeg lod faktisk være med at gå derned, indtil de havde tømt kælderen for vand, fortæller Lotte Poulsen.

Alle er påvirkede

30 centimeter vand blev det til i Lotte Poulsens kælder, og hun er ikke alene. I det centrale Esbjerg har adskillige kældre været flydende natten til fredag.

- Alle er påvirkede af det her. Der er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke stoppe det, siger Lotte Poulsen.

Torsdag aften var flere af Lotte poulsens naboer samlet ude på gaden. Flere af dem har boet i området i mange år og aldrig haft vand i kælderen. Nu har mange af dem været offer for oversvømmelse to gange på ganske kort tid, og meldingen fra Lotte Poulsen er klar:

- Jeg orker ikke det her én gang mere.