Mægler skuffet: Nej til boliger på havn

Mens andre havne skubber industrien ud, satser Aabenraa 100 procent på erhverv. Ejendomsmægler ærgrer sig.

Mange danskere drømmer om et hus med havudsigt. Det ønske vil havnene i Kolding og Vejle gerne opfylde, og derfor skal en række virksomheder flytte, når deres lejekontrakter udløber. Sådan går det ikke i Aabenraa.

Jeg ville gerne tilbyde boliger ved fjorden, så man kan sejle i sin egen båd ind til sin bolig. Hans Sørensen, Nybolig, Aabenraa

- Vi har taget et aktivt valg om, at vores havn er en erhvervshavn. Ingen virksomheder på Aabenraa Havn kommer til at flytte mod deres vilje, siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V).

Drømmer om havudsigt

Der er stor politisk opbakning til at satse på erhvervshavnen fremfor boliger. Men byens ejendomsmæglere har andre drømme.

- Jeg har kunder i købekartoteket, som meget gerne vil bo ved vandet. Så jeg ville gerne tilbyde boliger ved fjorden, så man kan sejle i sin egen båd ind til sin bolig, blot 500 meter fra gågaden og tæt på skoven. Det ville være helt unikt og et kæmpe aktiv for byen, siger ejendomsmægler Hans Sørensen fra Nybolig i Aabenraa.

Boliger kan give konflikter

Men borgmesteren ønsker ikke at blande boliger og erhverv på havnen.

Vi ønsker, at virksomheder på kajen også kan tage imod gods en lørdag aften, selv om det larmer og støver. Thomas Andresen (V), borgmester, Aabenraa Kommune

- Det dur ikke at have støjende eller støvende erhverv tæt på boliger, for det giver konflikter. Den slags konflikter vinder borgerne næsten altid, for miljøreglerne beskytter de svage. Vi ønsker, at virksomheder på kajen også kan tage imod gods en lørdag aften, selv om det larmer og støver, og det harmonerer altså ikke med borgere, som sidder og griller på terrassen, siger Thomas Andresen.

