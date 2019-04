Mandagens overblik: Tjek om dit tog kører

I dag træder et nyt familieretligt system i kraft, og det betyder blandt andet, at en række Familieretshuse erstatter Statsforvaltningen fra i dag. Systemet er skabt, så skilsmisser håndteres anderledes i det offentlige. Familieretshuset vil have ni afdelinger rundt om i Danmark - deriblandt Aabenraa, hvor børne- og socialminister Mai Mercado, (K), klipper snor og holder åbningstale klokken 10.

Må man ta' hunden med sig ... ind til dyrlægen? Ja, i dag mandag kan hjemløse og andre socialt udsatte få tjekket og vaccineret deres firbenede venner (også katte). Det foregår klokken 9-11 i værestedet Regnbuens lokaler i Kolding.

Vi har officielt fået sommertid, og i dag slår Geografisk Have i Kolding dørene op til en ny sæson. Flere af havens blomster og planter har forlængst lagt vinteren bag sig.

I dag skal du lige tænke på datoen 1. april, hvis nogen fortæller dig noget skørt ...

Der kører ingen DSB-tog øst for Odense mandag morgen. Det er konsekvensen af en arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivførere. Det oplyser DSB. Rejsende, der kommer fra Jylland og skal til Sjælland og København, må være forberedt på forsinkelser.

Som beskrevet ovenfor bør du mandag morgen bør du tjekke DSBs rejseplan, hvis du skal med toget.

Det er en kold morgen med temperaturer omkring frysepunktet, hvorfor der kan være pletvis glatte veje.

I de kommende ti dage er det ikke muligt at få en bil eller større gods hverken til eller fra Endelave. Færgen til og fra øen er i planlagt dok og vedligeholdelse. Afløseren Bertha K. sejler kun med passagerer og mindre gods efter den sædvanlige sejlplan.

Mandag får vi tørt og stort set solrigt vejr, men i løbet af dagen stedvis lidt flere skyer. DMI lover mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn mest omkring sydøst.

