Marianne blev både ærgerlig og rørt over denne fødselsdagshilsen

Marianne Jakobsen fra Christiansfeld fik i lørdagens afsnit af 'Det er vores sang' besøg af Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg. Men hun var ikke hjemme, da de bankede på døren.

Riiing - riiiing.

Marianne Jakobsen er i fuld gang med at spise frokost på arbejdet, da hun hører den velkendte ringetone og mærker brummen fra sin telefon. Hun kigger ned på skærmen. De otte cifre er ikke et nummer, hun kender.

- Det er nok en telefonsælger, tænker hun og lader telefonen ringe ud.

Men fortrød hun senere den dag. For da hun kom hjem fra arbejde, mødte der hende et syn, der var lidt ud over det sædvanlige.

- Er der nogen, der tager pis på mig?

Da Marianne Jakobsens nærmede sig sin hoveddør, kunne hun se, at der lå en buket med postkasserøde og lysegrønne blomster.

Mellem blomsterne gemte der sig en helt særlig hilsen: Et polaroidfoto af musiker Thomas Buttenschøn og standupkomiker Ane Høgsberg med teksten ”Tillykke M - T & A <3”.

- Jeg tænkte: "Hvad sker der her?" Jeg var helt forvirret, da jeg så billedet, for det lignede, at det var Thomas Buttenschøn, der var på det. Jeg tænkte, at der nok var nogen, der tog pis på mig, siger Marianne Jakobsen til TV SYD.

Men det var der ikke. Tidligere på dagen havde værtsparret fra 'Det er vores sang', Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg, været forbi for at ønske Marianne Jakobsen tillykke med fødselsdagen. I den lokale avis havde de set, at der ikke var lang tid til, at hun fyldte 50 år.

- Jeg blev rørt over, de var heroppe med en blomst. Det havde jeg ikke regnet med. Det må have været et stort arbejde for dem at finde frem til mig og min adresse, så det er jeg rigtig glad for, siger hun.

- Det kan godt være, at jeg skal blive bedre til at tage min telefon

Det var Marianne Jakobsens bedre halvdel, der kunne fortælle, at den var god nok: De to kendisser havde været forbi. De havde nemlig ringet til ham i håbet om at få fat i hende, så de kunne overraske hende ved hoveddøren.

- Jeg var ærgerlig over, jeg ikke var hjemme, for det er ikke hver dag, man får besøg af kendte. Det havde været hyggeligt at snakke med dem, siger hun.

Selvom Marianne Jakobsen ikke mødte Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg, har hun delt historien om den særlige fødselsdagshilsen mange gange.

Hun har lystigt fortalt den til sine kolleger, og da hun fejrede sin 50 års fødselsdag, lyttede venner og familie misundeligt til historien.

Besøget har da også fået hende til at tænke over en af sine vaner:

- Det kan godt være, at jeg skal blive bedre til at tage min telefon, når den ringer med et ukendt nummer. Det er ikke altid en telefonsælger, griner hun.