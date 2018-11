Marie: Jeg vil gerne have en veninde for livet

Elevudveksling mellem Danmark og Sydslesvig vokser i popularitet. Det startede med 28 elevpar i 2010 – i dag er der 133.

Der er blevet mere travlt på rejsekontoret hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Det er nemlig her Sally Flindt-Hansen tager imod ansøgninger fra de mange elever, der søger om at komme på udveksling.

- Vi prøver at matche alle eleverne med en, der deler deres interesser og ønsker for udvekslingen, så det er lidt af et puslespil, fortæller lederen af Rejsekontoret. Og der er mange brikker, som skal falde på plads, for de omkring 180 ansøgere fra Danmark og 140 fra Sydslesvig, skal alle have en god oplevelse ud af rejsen.

Eleverne bor skiftevis en uge hos hinanden, deltager i skolens undervisning og hjemmelivet hos familierne. En af dem der den sidste uge har boet i Flækkeby i Sydslesvig, er Marie Villadsen fra Broager.

- Det er anden gang, at jeg besøger Lotta i Tyskland. Vi svinger bare rigtig godt, siger hun med et stort smil. De to piger har en fælles interesse for gymnastik og kunne, som de selv siger det, ikke have fået et bedre match.

Hvem kan komme afsted? Hvem: Børn fra 4. klasse og opefter

Hvor længe: 2 uger - 1 uge i Danmark og 1 uge i Sydslesvig i perioden uge 45-47

Hvordan: Transport aftales indbyrdes mellem den danske og sydslesvigske familie

Hvornår: 5.-23. november 2018 Hvad koster det: Intet andet end tid og mad, el og vand og transportudgifter.

En indgang til det tyske sprog

Begrundelserne for at sende sit barn til Sydslesvig eller den modsatte vej til Danmark, er mange. Men en af de grunde Sally Flindt-Hansen ofte hører fra danske forældre, er et håb om at besøget kan åbne op for det tyske sprog.

- Selvom undervisningen i skolerne er på dansk hernede, så bliver der ofte talt tysk i frikvarteret, og nogle af værtsfamilierne taler jo også helt eller delvist tysk derhjemme. Så det ser de danske forældre som et plus, fortæller hun og tilføjer, at mange af børnene nok også først helt forstår det der med Sydslesvig, når de har mødt et levende menneske derfra.

Hos familien Petersen, hvor Marie Villadsen er på besøg, bliver der hovedsageligt talt dansk derhjemme, men i frikvartererne på skolen er det en anden sag.

- De snakker ret meget tysk i pauserne, men det er egentlig okay, jeg kan forstå en lille smule, siger hun. Og skulle hun falde udenfor, så er udvekslingsveninden Lotta Petersen der lynhurtigt, til at oversætte.

I en hel uge er Marie Villadsen med Lotta Petersen på Jes Kruse-Skolen i det danske mindretal. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Mor og far skulle overtales

Hos familien Petersen var det hverken mor eller far, som skubbede på, for at få deres børn på udveksling.

- Vi var faktisk lidt tilbageholdende i starten. For hvad begiver vi os nu ud i? Katrin Petersen.

- Lad mig sige det på denne måde, det var ungernes brændende ønske, og vi var faktisk lidt tilbageholdende i starten. For hvad begiver vi os nu ud i? Og de har så mange ting i forvejen, siger Katrin Petersen. Men tilføjer uden tøven, at det er blevet en enorm succeshistorie. Så stor, at de i år har hele tre udvekslingelever på besøg i hjemmet, én til hver af deres døtre.

- Man kan vist godt sige, at det er lidt mere livligt, når de alle er her, tilføjer Lottas far, Markus Petersen med et smil.

- Ungerne har fået nye venner, og det er lige før de har fået nye familier, og det har vi også oplevet som forældre. Vi ringer på hos en fremmed værtsfamilie, som vi aldrig har set før, og så står de bare der med kaffebord, åbne arme og man falder naturligt i snak, siger Katrin Petersen.

Der bliver grinet meget, når de to piger er sammen. De mener selv, at de har fundet det helt perfekte match. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Venskab vokser over grænsen

- Man kan jo ikke rigtig vælge sin veninder ud fra interesser, venskab opstår jo bare. Men her, der kunne jeg få et match med en, der også kunne lide de ting, som jeg kan. Og så har jeg bare altid drømt om at have en veninde i Danmark, siger Lotta Petersen. Hun sidder med telefonen i hånden og viser billede efter billede med hende og Marie, og alt det de har oplevet sammen.

Det var også tanken om et særligt venskab, der var også den største motivation, da Marie ansøgte om at bliver udvekslingselev.

- Jeg kunne også godt tænke mig en ven, som man havde for livet, siger Marie, der i næste uge får besøg af Lotta i Broager.

Læs mere om elevudveksling her: www.feriebarn.dk