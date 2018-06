Massefyringer på VUC SYD

En masseafskedigelse er på vej på Vuc Syd i Haderslev. Mandag aften orienterer den nye direktør, Asbjørn Nielsen, den nye bestyrelse om, hvor mange lærere, der skal afskediges.

- Vi har fundet løsninger for nogle lærere, så det bliver ikke 56, der skal afskediges, siger direktør Asbjørn Nielsen til TV SYD, men han tilføjer, at der vil blive tale om masseafskedigelser.

Det er tilfældet, når mere end tredive skal afskediges på en gang.

Det er en voldsom ting, når vi er ude i masseafskedigelsesloven, og det skal foregå på en ordentlig måde, men det er nødvendigt Signe Knappe, formand for bestyrelsen, Vuc Syd

Vi lægger os fladt ned

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, har krævet, at alle hf-undervisere skal have fuld undervisnings- og pædagogiske kompetencer inden for et år. 56 af de 120 lærere på Vuc Syd har ikke disse kompetencer.

- Det er en voldsom ting, når vi er ude i masseafskedigelsesloven, og det skal foregå på en ordentlig måde, men det er nødvendigt, da vi lægger os helt fladt ned i forhold til den kritik, som vores tilsynsmyndighed udtaler, siger formand for Vuc Syd siden 30. april, Signe Knappe, til TV SYD.

Kammeradvokaten

STUK vil have sin egen advokatundersøgelse af den tidligere ledelses og bestyrelses ansvar for eventuelt ansvarspådragende dispositioner. Det er statens advokat, kammeradvokaten, der skal stå for den.

Oprindeligt havde den nye bestyrelse besluttet at lave sin egen undersøgelse af de kritisable forhold under den tidligere ledelse og bestyrelse med Haderslevs borgmester Hans Peter Gejl i spidsen, men den er nu stillet i bero.

Formand for bestyrelsen indtil 30. april, Hans Peter Gejl (V), borgmester, Haderslev Foto: Hans Lausten, TV SYD

Tre vicedirektører

Den nye forstander siden første maj, Asbjørn Nielsen, siger til TV SYD, at der også foregår en undersøgelse af, om tre vicedirektører har udført deres ledelsesarbejde på en måde, som er ansvarspådragende. De blev suspenderet fra Vuc Syd den 29. maj.

Mangelfuld revision

STUK og den nye ledelse på Vuc Syd arbejder desuden sammen om at undersøge, om det tidligere revisionsfirma, EY, kan indbringes for Revisionsnævnet. Det nye revisionsfirma, PWC, har fundet 16 kritisable forhold på Vuc Syd, mens EY i sin revision ikke fandt nogle.

STUK har krævet, at Vuc Syd betaler 1,2 millioner kroner tilbage. Styrelsen har kraftigt kritiseret institutionen for frås og mangelfuld ledelse.