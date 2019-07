10-årig skældte de voksne ud - og får massiv opbakning

Efter Vigga Eskesen Mikkelsen kom ud med sit budskab på TV SYD, har hun lavet en Facebook-side, så alle kan komme med hende ud at samle skrald.

Vigga Eskesen Mikkelsen vil meget hellere samle skrald end at holde ferie.

Det var en historie, som TV SYD bragte i sidste uge. Og efterfølgende har hun modtaget en række beskeder fra folk, der roser hendes initiativ og ønsker at komme med hende på affaldsjagt i naturen.

Faktisk er opbakningen så stor, at den 10-årige pige fra Vejrup ved Bramming nu har lavet Facebook-siden Vigga rydder op, hvor alle interesserede kan tilmelde sig.

- Det er rart, at der er så mange, der vil hjælpe, siger Vigga Eskesen Mikkelsen.

Overrasket over opbakning

Hun glæder sig til at komme ud og gøre naturen endnu mere grøn i selskab med andre, men hun er noget forbavset over alt det, der er sket den seneste uge.

Det samme er hendes mor.

- Jeg er overrasket over, hvor stort det er blevet, fordi det er jo bare en sød, lille historie. Vi havde bare håbet, at vi ville få folk til at tænke sig om en ekstra gang, siger Ann Mikkelsen.

Til TV SYD fortalte Vigga Eskesen Mikkelsen, at hun er bekymret over plastikforureningen i havene.

Hun frygter, at det snart går helt galt og vil derfor gøre noget ved det. Faktisk ryster hun på hovedet over de voksnes opførsel.

- Vi børn rydder jo op, fordi vi har fået det at vide af jer voksne. Så synes jeg, at I selv skal gøre det også, sagde Vigga Eskesen Mikkelsen.

Vigga når til Sverige

Efter TV SYD fortalte skoleelevens historie, kan vores svenske naboer også læse om hende og hendes budskab på tabloidavisen Aftonbladet.

Og det er noget, hendes venner synes, er ret vildt.

- De synes, det er lidt mærkeligt og sjovt, men flere af dem er faktisk selv begyndt at samle skrald, siger Vigga Eskesen Mikkelsen.

Vil møde ministeren

Men missionen slutter ikke her.

For hun har sammen med sin mor sendt en invitation til den nyudklækkede miljøminister, Lea Wermelin (S).

Vigga Eskesen Mikkelsen håber, at hun kan få lov til at tale med ministeren om, hvordan vi alle kan gøre en indsats for at holde naturen ren.

- Vi går bare og venter spændt på at få svar på, om ministeren vil mødes med os, fortæller Ann Mikkelsen.