Mette delte sin depression på nettet: Nu ser hun mere lyst på livet

Mette Friis Søgaard valgte at tale åbent om sin depression. Det blev hun glad for.

Humøret hos den 30-årige lyshårede kvinde fra Varde svinger op og ned. Angst og depression har været hendes mørke følgesvende i 10 år.

Men for nylig tog hun en skelsættende beslutning. Hun valgte at være med i en kampagne igangsat af IT-virksomheden Lenovo. Det betød, at hun i et live-interview på Facebook fortalte om sit liv.

- Bagefter var jeg lettet og stolt af mig selv, fordi jeg nu kunne sige, at jeg havde klaret det. Og nu er det fremme. Nu kan det ikke laves om, for nu er det jo ude i hele Facebook-universet, siger Mette Friis Søgaard.

Større forståelse

Den beslutning har gjort hende glad. For nu føler hun, at hun bliver mødt med større forståelse. Ikke bare fra sine allernærmeste, men også fra veninder og den større familiekreds.

- Nu kan de forstå, at det ikke er fordi, jeg ikke vil være sammen med dem, hvis jeg en dag melder fra til en familiesammenkomst. Nu kan de forstå, at det er fordi, jeg ikke lige magter det, siger hun.

Det, at hun nu er blevet bedre til at sætte sine egne grænser, betyder også, at hun har fået mere mod på at sætte grænser for sig selv i forhold til børnene.

- Jeg er blevet bedre til at bede om hjælp, så jeg ikke altid står og tænker, at det bør jeg gøre som den perfekte mor. At jeg nu giver mig selv lov til at få hjælp. Det har jeg ikke været god til før, siger Mette Friis Søgaard.

Hun tog ellers tilløb. For det er ikke nemt at bryde egne grænser.

- Hvorfor skulle sådan en lille bondepige fra Varde dog kunne bruges til noget i en kampagne, spørger hun.

Men det viste sig hurtigt, at hun tog fejl. Andre i hendes situation har skrevet til hende, at hendes historie var ligesom deres egen historie. Og at hendes historie var en stor trøst for dem.

- Det rører mig dybt, siger Mette Friis Søgaard.

- Jeg synes, at min datter er mega-sej, siger hendes mor Bente Friis Skovgaard og fortsætter:

- Mette er blevet meget mere glad og udadvendt.

Mette Friis Søgaard slipper ikke for sin mørke følgesvend, men nu kan hun bedre tackle sin depression og se livets lyse sider.

Du kan se Mette Friis Søgaards video her: https://www.facebook.com/mettefsoegaard/videos/10156171112713913/

