Milliongave på vej til Flensborg Avis

Når den danske avis syd for grænsen fylder 150 år næste måned, bliver der samtidig lagt en betragtelig check på gavebordet.

Når redaktionen på Flensborg Avis skal puste 150 lys ud i lagkagen den 1. oktober, bliver der også mulighed for at fejre en økonomisk gave.

A.P. Møller Fonden har valgt at give avisen 6,7 millioner kroner i fødselsdagsgave, som skal gå til at skabe mere indhold til det danske mindretal. Både digitalt og i papiravisen der skal sendes ud til 5.000 nye husstande.

Den primært dansksprogede avis har dagligt omkring 15.000 læsere, hvilket svarer til cirka en tredjedel af det danske mindretal, men det skal gaven fra fonden lave om på.

Chefredaktøren for avisen håber dermed at få både flere læsere og samtidig samle mindretallet.

- Vi har mange nye i mindretallet, typisk familier, hvis børn går i vores skoler, og som ikke bruger Flensborg Avis Det er et problem for os og i høj grad også for sammenhængskraften i det danske mindretal i øvrigt, siger Flensborg Avisens chefredaktør Jørgen Møllekær i en pressemeddelelse.

Avisen skal i projektet også samarbejde med Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

- Skoleforeningen hilser det meget velkommen, at Flensborg Avis ønsker at understøtte dansk sprog og kultur i det danske mindretal. Derfor har Skoleforeningen sagt ja til at bidrage til projektet med vores pædagogiske viden og informationer om livet i de danske dagtilbud og skoler, siger skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen.