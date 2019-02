Minister bombaderet med spørgsmål

En spørge-regn om abulancedriften haglede i dag ned over landets sundhedsminister.

I flere af landets yderområder bor nogle særlige biler.

Det er nødbehandlerbilerne, der sikrer, at borgerne i området får hurtig hjælp, når de ringer 1-1-2.

Èn af dem holder til på Nordals, og her bliver den ved med at bo. Den er fredet i ny sundhedsreform. Det har Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), der er valgt i Sønderborg, besluttet.

Nødbehandlerbilerne var blandt ét af de emner, der kom som en spørge-regn fra 10 socialdemokrater til sundhedsministeren i dag.

Et af spørgsmålene kom fra Troels Ravn, der ville have svar på, om ministeren kunne garantere, at paramedicinerambulancen i Skærbæk og ambulancerne i Toftlund, Løgumkloster og Tønder ikke bliver nedlagt, ligesom hun garanterer nødbehandlerbilens overlevelse på Nordals.

- Det er jo meget interessant, at Ellen Trane Nørby hjemme i sin egen valgkreds, formentlig som optakt til en valgkamp, går ud og freder det beredskab, der er omkring ambulance og nødbehandlerbil på Nordals, understreger Socialdemokratiets Troels Ravn.

Alle har i min verden krav på hurtigere akuttid. Hvorfor gælder det ikke også i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster? Troels Ravn, folketingsmedlem, Socialdemokratiet

Minister vil ikke give garanti

De 10 socialdemokrater spurgte kritisk til ambulancedriften i 18 af landets byer.

Udover spørgsmål om nødbehandlerbilen blev ministeren blandt andet spurgt til akutlægebilen i Kolding og i Rødding og til paramedicinerambulancen i Skærbæk.

- Jeg tænkte, at det ville være interessant at spørge til, om ministeren kunne frede i eksempelvis Tønder, Toftlund og Skærbæk. Andre steder, hvor vi egentlig har haft de samme udfordringer, som vi har haft i Nordals, siger Troels Ravn til TV SYD, der ikke blev meget klogere i dag efter at have stillet sit spørgsmål til ministeren.

- Hun vil ikke give den samme garanti andre steder i Syd- og Sønderjylland, som hun gør hjemme ved sig selv. Alle har i min verden krav på hurtigere akuttid. Hvorfor gælder det ikke også i Tønder, Toftlund, Skærbæk og Løgumkloster? Det er det, der er sagens kerne, fortæller Troels Ravn.

En fredning er bedre end ingen fredning

Selvom Troels Ravn undrer sig over Sundhedsministeren beslutning om kun at frede nødbehandlerbilen i ét område, så er han glad for, at den trods alt er sikret et sted.

- Jeg under jo Nordals alt det her. Bestemt. Jeg har også fulgt situation på Als omkring responstider, og de har været alt, alt for høje. Men det kender vi også til andre steder, siger Troels Ravn.

Han syntes, at debatten i dag var god, men ministerens valg stiller han stadig spørgsmålstegn ved.

- Jeg kan ikke forstå, at hun kan frede et beredskab i sin egen valgkreds, så konkret, præcist og definitivt, og så ikke vil lægge op til noget lignende andre steder.