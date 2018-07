Minister vil ikke være babysitter for chauffører som camperer

Lastbilchauffører må fra søndag ikke opholde sig længere end 25 timer i træk på landets rastepladser.

Lastbilchauffører skal til at vænne sig til et nyt skilt på landets 90 statslige motorvejsrastepladser. Søndag indføres nemlig en regel om, at lastbiler ikke må holde mere end 25 timer på rastepladserne.

Det skal sikre, at chauffører får lettere ved at finde en parkeringsplads, siger transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen (LA). Samtidig skal det afholde chaufførerne fra at bruge deres fridage og weekender på pladserne.

Det er ikke statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold. Det er op til branchen selv at løse udfordringen med langtidsparkering. Ole Birk Olesen, transport-, bygnings og boligminister, (LA)

- Det er ikke statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold. Det er op til branchen selv at løse udfordringen med langtidsparkering, siger han i en pressemeddelelse.

Han peger på, at de nye regler skal sikre, at rastepladserne bliver brugt til det, de er skabt til - nemlig pauser og kortere hvil. Sker det ikke, vil det resultere i en bøde.

- Jeg vil gerne minde om, at det ifølge EU-reglerne allerede i dag er ulovligt for lastbilchaufførerne at tilbringe deres regulære ugehvil i lastbilen, siger ministeren.

Aftalen er et resultat af sidste års finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Transportordfører Kim Christiansen (DF) er godt tilfreds med de nye regler.

- Vi ønsker ikke campinglignende forhold på vores motorvejsrastepladser,

hvor chauffører opholder sig i flere døgn, og lastbilen optager pladsen fra dem, der har brug for at holde deres pauser og kortere hvil, siger han i meddelelsen.

- Derfor er jeg meget glad for, at vi har indført de nye regler, der er med til at sikre ordnede forhold og mere kapacitet på vores rastepladser.

Fra 2019 bliver det dyrere at parkere ulovligt. Det generelle bødeniveau hæves fra 510 kroner til 2000 kroner. På til- og frakørselsramper hæves det til cirka 3000 kroner fra det nuværende 1000 kroner.