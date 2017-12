Mor og datter søger gæster til nytårsfest: Det bliver fantastisk, sjovt og hyggeligt

Anja og Nathalie Højløkke har ingen planer nytårsaften. Derfor søger de gæster, og har åbnet deres hjem for fremmede, som mangler en nytårsfest.

Nytårsaften er en fest med gode venner. Men nogle gange mangler vennerne eller planerne, og så må man søge andetsteds. I år søger Anja Højløkke og hendes datter gæster til deres nytårsfest via en hjemmeside.

- Vi har ikke det store netværk, og dem vi af og til holder nytår med havde nogle andre planer i år, så vi stod lidt alene, siger Anja Højløkke.

Gæsterne prøver de at finde via hjemmesiden minevenner.dk. Her kan familier med børn invitere eller tilmelde sig nytårsfester.

Læs også Stifter af netværket minevenner.dk: Behovet er kæmpestort

Anja Højløkke arbejder til dagligt som marketingsassisten og så bor hende og datteren i Vamdrup. Hun anser sig ikke som værende ensom. Hun ønsker til gengæld at udvide sit og datterens netværk.

- For Nathalie kunne det være rart at kunne tage ned til nogen efter skole, som hun måske ikke lige går i skole med – også for at få nogle andre indtryk.

Datteren går i skole 14 kilometer fra, hvor hun bor, og derfor har hun ikke så mange venner i området.

- Jeg synes nogle gange, at det er kedeligt bare at være hjemme selv. Så det kunne være meget rart at få bygget et venskab op nytårsaften, siger Nathalie Højløkke.

"Festen bliver fantastisk, sjov og hyggelig"

Indtil videre er der ikke nogen, der har tilmeldt sig Anja og Nathalie Højløkkes nytårsfest, men de håber, at der er nogen, der vil bruge årets sidste aften sammen med dem.

- Vi er jo ikke farlige. Vi har ikke nogen farlige dyr eller noget. Jeg kan sagtens forstå, hvis folk synes, det er lidt grænseoverskridende at komme hjem til fremmede mennesker, men der sker ingenting her, siger Anja Højløkke.

Hende og datteren har også en klar forventning til, hvordan nytårsfesten bliver, hvis der er nogle gæster, der har lyst til at komme.

- Den bliver fantastisk, sjov og hyggelig. Ungerne kan hænge ud eller være udenfor, og så er der plads til, at de voksne kan sidde og snakke og hygge med maden. Så må man se, hvor tiden og kemien fører hen – om man skal opbygge et venskab, eller om man bare skal lade det være ved nytårsaften.

Hvis der ikke er nogen gæster, som kommer, har mor og datter overvejet at tilmelde sig en anden nytårsfest.