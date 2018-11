Morten fik sølv for sit svendestykke: - Han er et naturtalent

I tirsdags var Morten Kristensen til sin afsluttende eksamen som frisør. En eksamen han klarede så godt, at han sammen med sit svendebrev får en sølvmedalje.

Frisørsaksen flyver flittigt rundt og klipper en tot her og der. Det går stærkt, men hvert et klip er velovervejet. Morten Kristensen ved, hvad han laver. Det har han fået papir på – og så endda med en tilhørende sølvmedalje.

I knap fire år har Morten Kristensen været elev i frisørsalonen Grøndahl Coiffure i Børkop. I tirsdags var han til svendeprøve, som han bestod med en sølvmedalje, som den eneste i sin klasse. Det betyder, at eksamensgennemsnittet er mellem 9,5 og 11,9.

Ejer Marlene Lindet Hansen har sammen med resten af kollegaerne foræret Morten Kristensen en sølvmedalje, indtil han får den rigtige. Foto: Privatfoto

- Det er uvirkeligt for mig. Jeg havde drømt om en medalje, men jeg har aldrig nogensinde troet, at det skulle være en sølvmedalje. Det er mega stort, siger Morten Kristensen.

I stolen foran ham sidder en af dagens kunder – Brit Sørensen. Hun bliver altid klippet af Morten, og i dag skal hun prøve en ny frisure.

- Jeg er mega fan af Morten. Han er simpelthen så dygtig, siger hun, mens Morten ordner håret.

Stolt ejer og læremester

I frisørsalonen i Børkop er der seks frisører i alt - 3 uddannede frisører og 3 elever. Ejeren er Marlene Lindet Hansen, og hun har kun rosende ord at sige om Morten.

- Vi har altid vidst, at han vil nå langt. Det er bare et spørgsmål om hvor langt. Morten er enormt dygtig. Der er meget sjældent, at man finder sådan et naturtalent. Det er vi rigtig stolte af, siger Marlene Lindet Hansen.

For Morten var det også helt naturligt at gå frisørvejen, da interessen for mode, hår og frisurer er stor.

- Jeg har altid leget med barbiedukker i stedet for actionmænd, så det har ligget meget naturligt til mig at være i et kreativt fag, og så elsker jeg kundekontakten, siger han.

Svendeprøven som frisør: Over to dage bedømmes frisørelever i ni forskellige discipliner af fire censorer. De giver hver deres karakter, men det er gennemsnittet af de fire karakterer, der tæller for hver disciplin. Det betyder, at der i alt gives 36 karakterer. Skal man have guld, skal man have 12 af alle fire censorer i alle ni discipliner. Medaljer: Antaget med ros: Karaktergennemsnit på 7,0 - 7,9

Antaget med bronze: Karaktergennemsnit på 8,0 - 9,4

Antaget med sølv: Karaktergennemsnit på 9,5 - 11,9

Antaget med guld: Karakter 12 Se mere

Anderledes og perfektionistisk

Efter noget tid er dagens kunde ved at være færdig, og så skal der styles.

- Det bliver godt. Stol på mig. Se lige, hvor lækker du er, udbryder han, mens han holder spejlet op, så Brit Sørensen kan se sin nye frisure.

- Men det kommer jo aldrig til at sidde sådan igen, svarer Brit Sørensen tilbage med skepsis malet i ansigtet.

Alligevel bløder hun hurtigt op, og smiler til sig selv i spejlet.

- Når man ser på billederne fra hans svendeprøve, så forstår man, at han ikke bare har vundet, fordi han er god til at klippe hår. Han kan så meget mere, siger hun til TV SYD.

Selv betegner Morten sig som perfektionistisk, og så elsker han det anderledes. I en af de ni discipliner til svendeprøven, havde han valgt temaet ”Død Brud”.

I disciplinen langthårsfrisering til svendeprøven valgte Morten Kristensen temaet Død Brud. Opsætningen ses her. Foto: Privatfoto

- Jeg kan godt lide det, der er anderledes. På den måde kan man gøre sig bemærket. Anderledes kan også være pænt. Som bruden – hun kan godt være smuk, selvom hun er død, siger Morten og fortæller, hvordan han har købt en brudekjole, fået bundet en vissen brudebuket og lavet en lysestage, der var fuld af stearin.

Morten Kristensen er færdig til februar, men det betyder ikke, at han stopper i frisørsalonen Grøndahl Coiffure i Børkop.

- Jeg vil gerne blive i salonen og finde ud af, hvad kan jeg som firsør. Så jeg skal lige finde min plads i faget, siger han.