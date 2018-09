Motorfestival er større succes end forventet

Over 100 gamle biler fra 11 forskellige lande kører ræs på stranden på Rømø til stor glæde for masser af tilskuere.

De gamle firhjulede fik i 2016 lov til at køre ræs på Lakolk Strand på Rømø for første gang. Dengang kørte 40 biler med. Sidste år var det tal fordoblet til 80, og i år kører mere end 100 biler på stranden på Rømø.

- Det er fantastisk. Tilstrømningen har været langt større, end vi havde forestillet os. Vi havde forestillet os meget, men det her slår selv de vildeste idéer, vi havde, siger presseansvarlig og bilentusiast Steffan Skov.

Biler fra 11 lande

Bilerne kommer fra stort set alle verdenshjørner. I år stiller flere end 100 køretøjer og teams til start. De kommer denne gang fra 11 lande. Ud over Danmark er der deltagere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig, Østrig, England, Schweiz, Holland og Spanien.

- Danskerne og vores tætteste naboer har en kærlighed til biler og motorcykler, og når man på den her måde hædrer gamle køretøjer og mekanik, der lugter og støjer, så går det bare i knoglerne på folk, siger Steffan Skov.

De deltagende køretøjer må ikke være nyere end 1947 eller have monteret tuning nyere end 1947.

Byggede en bil fra en papkasse

En af grundidéerne med festivalen er, at alle, uanset alder og tykkelsen på tegnebogen, kan være med. Det handler om at være vild med biler.

- I år har vi en 24-årig kører med, som har købt et papkasseprojekt. Samlet det sammen og fået lavet noget rigtig spændende ud af det, uden at det har kostet en formue. Hans entusiasme er jo lige så stor, som den 80-årige, der har givet en formue for sin bil, siger Steffan Skov.

Kæmpe tilløbsstykke

Sidste år besøgte 8.000-10.000 tilskuere festivalen, men i år er der mange flere. Hvor mange har arrangørerne endnu ikke tal på, men ét er sikkert; bilerne til og fra øen snegler sig frem med maks. 5 km/t i et større trafikkaos.

- Måske har vi nået grænsen for, hvor stort det her kan blive, siger Steffan Skov.