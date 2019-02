Fire biler i motorvejsuheld - ingen alvorligt skadede

Syv personer kørt på hospitalet antageligt med lettere skader.

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser lørdag morgen, at ingen af de syv personer involveret i uheldet er kommet alvorligt til skade. Om uheldsstedet kan vagtchef Søren Strægaard oplyse, at de fire biler lå på en strækning på 250 meter - to af bilerne lå på taget, mens de andre to biler var kørt ud i nødsporet. Omkring klokken 23.00 meldte politikredsen på deres Twitter-profil igen om farbar motorvej.

https://twitter.com/SjylPoliti/status/1093992078667857920

Fredag aften blev den sønderjyske motorvej lukket i flere timer i nordlig retning ved afkørsel 69 Haderslev Syd, da fire biler var involveret i et uheld. Syv personer blev kørt til behandling på sygehuset.

Ifølge vagtchef Erik Lindholdt, Syd- og Sønderjyllands Politi, havde de antageligt pådraget sig lettere skader.

Politiet ledte trafikken ad lokale veje i området og derfra tilbage på motorvejen efter uheldsstedet. Årsagen til uheldet var fredag aften endnu ukendt.