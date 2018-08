Museum skal shines op for 300 millioner

De har store drømme på det maritime museum i Esbjerg. Hele herligheden skal moderniseres for 300 millioner kroner.

Det er noget af en femårsplan, direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, David Dupont-Mouritzen, lægger frem i dag.

- Helt konkret vil vi gerne have et bådehus, så vi kan have vores samling af skibe under tag. Træskibe har det ikke ret godt med regnvejr, siger han til TV SYD.

Derudover er en direkte forbindelse til Vadehavet under Strandvejen på ønskelisten. Og en bedre udnyttelse af Skallinglaboratoriet, der har forskellige aktiviteter i tre etager.

Museet har også et stort udeområde, der består af et havneområde, som bliver levendegjort i ferietiden, og en legeplads, der appellerer til børnefamilier. Der kunne man brede aktiviteterne ud til hele året.

- Vi vil søge fonde, både på landsplan og her lokalt, om penge til alt det. Det kræver jo også en del velvilje hos kommunen, siger David Dupont-Mouritzen.

Besøgsmæssigt har museet klaret sig fint i år med stabile besøgstal, 115.000 for at være ngenlunde præcis. Og det i et år, hvor Vadehavscentret genåbnede nyt og bedre, og Bunkermuseet Tirpitz trak i turisterne.