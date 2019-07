Dybbøl Mølle: Museumstekniker om vinge-afsavning: - Det er lidt vildt

Tirsdag morgen blev vingerne på Dybbøl Mølle savet af. Det var noget særligt for mændene bag, selvom det hele bare skal op igen.

- Det er lidt vildt.

Sådan har de fleste af os det nok, når noget vi er vant til hver dag pludselig forandres. For museumstekniker Claus Pihl handler det om Dybbøl Mølle. Hver dag har han set vingerne fare rundt i ring. Men det er nu slut – i hvert fald for en stund. Den historiske mølle skal restaureres.

Det giver lige det sidste i spænding og kræver lidt ekstra forberedelse. Morten Anker Petersen, møllebygger, Adsbøl

- Nu kan den ikke mere. Det skulle være nu, siger Claus Pihl, der er museumstekniker ved Historiecenter Dybbøl Banke. Han fortæller også, at vingerne de seneste år har skullet repereres mange gange.

Det hele af - og så på igen

Afsavningen af de fire vinger er første step i en større renovering. I næste uge bliver der sat stillads op omkring møllen, og så tages den sorte hat af møllen om cirka 14 dage. En meter af murværket skal også rives ned.

Nye tandhjul er ved at blive støbt, og douglasgrannet til de fire nye vinger er fældet og ligger nu og tørre, indtil de skal laves i efteråret. Og så skal det hele bygges op igen – nyere og klar til flere år som et stykke nationalhistorie.

En smule mere særligt

Morten Anker Petersen er møllebygger, og han er en af mændene, der får lov at skille møllen ad og sætte den sammen igen. Selvom han har haft lignende opgaver før, så indrømmer han, at denne gang er det en my mere særligt:

- Vi bor i lokalområdet, og så er det selvfølgelig Dybbøl Mølle, som er et stort nationalt symbol, så det giver lige det sidste i spænding og kræver lidt ekstra forberedelse, fortæller han.

Klar til 100 året

Udover at det på møllens skader er ved at være tid til restaurerering, sker det også nu, så Dybbøl Mølle står så flot som muligt til 100 året for genforeningen, der fejres fra foråret næste år. Claus Pihl forventer dog, at møllen er færdig til jul.