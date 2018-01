Nadja er Danmarks bedste malerelev: Jeg kan slet ikke forstå det

Finalen i DM i Skills blev lørdag afholdt, og 12 af vinderne er uddannet hos firmaer og på fagskoler i Syd- og Sønderjylland. Èn af dem er Nadja Lykke Andersen.

18-årige Nadja Lykke Andersen fra Esbjerg har lakeret, tapetseret og malet på livet løs siden i Onsdags. Lørdag kunne hun endelig høste frugten af de mange timers arbejde.

Esbjergenseren kan kalde sig for Danmarks bedste malerelev. Hun har nemlig vundet DM i skills, hvor unge håndværkere dyster om at være den bedste til lige præcis deres fag.

- Det er ubeskriveligt. Jeg havde slet ikke regnet med, at det blev mig, så jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg er bare vildt glad, siger Nadja Lykke Andersen til TV SYD.

Valgte malerfaget ved et tilfælde

Nadja Lykke Andersen er i lære ved TJ Malerfirma i Esbjerg, og det var meget tilfældigt, at det lige var malerfaget, hun endte med at kaste sig over.

- Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville. Jeg gik i 10.klasse, da jeg en dag gik og malede med min far, og jeg syntes, det var meget sjovt. Jeg kom så i praktik ved et malerfirma, og der blev jeg bidt af det. Så det var meget tilfældigt, siger hun.

Konkurrencen har været intens og hård

Nadja endte med at droppe ud af 10.klasse for at starte på maleruddannelsens grundforløb, og i dag kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen udråbe hende som vinder ved finalen i DM i Skills.

- Det har været en mega fed oplevelse at være med i konkurrencen, men det har været intenst og hårdt med de mange timers arbejde, siger Nadja Lykke Andersen.

Derfor har hun heller ikke de store planer om at fejre maler-guldet lørdag aften.

- Jeg tror, det bliver en stille og rolig aften, for jeg er træt. Jeg må fejre det med mine kollegaer på mandag.