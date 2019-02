Kommune er tvunget til at lege detektiv, når borgere sendes hjem fra sygehuset

Et nyt team skal hjælpe borgerne, når de udskrives fra sygehuset.

Hvad skal der ske? Og hvorfor kommer hjemmehjælpen nu?

Det er nogle af de spørgsmål, der ofte farer igennem hovedet på borgerne, når de bliver udskrevet fra et sygehus.

For når først sygehusdørene lukkes bag en person, der har brug for mere hjælp efter en indlæggelse, er der mange, der er i tvivl om, hvad der skal ske, og de er derfor ofte nervøse og forvirrede.

Det fortæller Jenny Groth Bjerking, der er leder af Velfærdsrådgivningen i Hedensted Kommune.

- Vi ser, at folk oplever en grundlæggende utryghed. Nogle gange starter et detektivarbejde, når hjemmehjælpen pludseligt kommer i hjemmet. Borgerne ved af og til ikke, hvorfor vi kommer, siger Jenny Groth Bjerking.

Folk oplever en grundlæggende utryghed. Borgerne ved af og til ikke, hvorfor hjemmehjælpen pludseligt kommer. Jenny Groth Bjerking, leder, Velfærdsrådgivningen, Hedensted Kommune

Nyt team skal skabe tryghed

Men det skal der ændres på nu. Fra den 4. marts skal den utryghed, de hjemsendte borgere oplever, forvandle sig til en tryghed, når et nyt team med titlen "Kom godt hjem" har første arbejdsdag i i Hedensted Kommune.

- Vi skal ikke bare skabe mere tryghed. Vi skal sikre os, at folk ikke er nervøse for helt basale ting, når de bliver udskrevet. Det kan være, hvad de skal have at spise, og hvornår hjemmehjælpen kommer, siger Jenny Groth Bjerking.

Det nye team bliver allerede inddraget, inden patienten er udskrevet. Det foregår sådan, at sygehuset kontakter teamet, så snart det ved, hvornår patienten skal hjem, og derefter vil teamet kontakte patienten.

- Vi vil sørge for at stille de rigtige spørgsmål, forberede og tilrettelægge et forløb, som borgeren er indforstået med, fortæller lederen, som også håber, at teamet kan være med til at nedbringe antallet af genindlæggelser.

Hedensted Kommune er kommet frem til denne model efter at have undersøgt, hvordan andre kommuner har tilrettelagt det, når en borger flyttes fra sygehus til eget hjem.