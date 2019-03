Ni albanske mænd forsøgte at snige sig ombord på fragtskib

Syd- og Sønderjyllands Politi har netop nu ni albanske mænd i varetægt.

Ni mænd af albansk herkomst har ad flere omgange fra i går formiddags til i nat forsøgt at snige sig ombord på fragtfærgen til England, der ligger til ved Esbjerg Havn. Det oplyser vagtchef Søren Streigaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser, at mændene kravlede over et hegn til det lukkede område på Esbjerg Havn, og at det var her, politiet pågreb dem. De ni mænd er nu i politiets varetægt, mens hændelsen sagsbehandles.

- Det bliver vurderet i morgen, om de skal fremstilles, siger vagtchef Søren Streigaard.

Han fortæller, at det er noget, politikredsen har oplevet før.