Efter forurening: Nu kan borgerne igen drikke vandet i Brørup

Vandet fra Brørup vandværk er bakteriefrit, og indbyggerne kan igen trygt drikke et glas postevand uden at koge det først.

Siden lørdag har indbyggerne i den sydlige del af Brørup skullet koge drikkevandet efter fundet af coliforme bakterier i prøver fra vandet.

Men nu kan de 1200 berørte husstande vende tilbage til mere normale tilstande.

Torsdag morgen lød meldingen fra det lokale vandværk:

- Vand fra vandværket og ledningsnettet er nu rent.

Vandværket har afventet vandprøver fra ledningsnettet, og de gav altså godt nyt.

Beboerne i det berørte område skal dog lade vandet løbe i to minutter, første gang de åbner for hanen her til morgen.

Efter forurening af drikkevandet i Brørup blev vandet pumpet ud for at rense ledningsnettet. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD