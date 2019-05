Nu kan du igen ringe 112 og til vagtlægen

Mandag morgen kan patienter og andre borgere i Region Syddanmark atter ringe 112 og til lægevagt og sygehuse efter en søndag med massive telefonproblemer.

Søndag var der omfattende telefonproblemer i Region Syddanmark, der gjorde det vanskeligt at komme igennem til 112, lægevagten og regionens sygehuse.

- Her til morgen virker vores telefoner igen, så man udefra kan komme i kontakt med os som normalt. Derimod driller vores interne telefoner fortsat - men det mærker patienterne ikke. Heldigvis tyder de første meldinger ikke på, at de ustabile telefoner har haft alvorlige konsekvenser for patienterne, siger Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

Vi er meget afhængige af, at vores telefoner virker. Nu skal vi se på, hvordan vi øger sikkerheden for, at vores telefonsystem altid fungerer. Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

Søndag aften lykkedes det nemlig TDC midlertidig at løse de driftsproblemer, de havde været i løbet af søndagen.

TDC kunne her til morgen meddele, at regionens telefoner har fungeret stabilt hele natten til mandag. Et internt tjek i regionen bekræfter dette billede. Dog opleves der forsat problemer periodevis – blandt andet med at ringe internt på regionens sygehuse.

Region Syddanmark er i tæt kontakt med TDC for at finde en forklaring på, hvad der gik galt i går, og hvordan man undgår problemer i fremtiden.

