Nu skal de ældre komme til hjemmesygeplejen og ikke omvendt

20 såkaldte satellitklinikker skal fremover erstatte hjemmesygeplejen i Aabenraa Kommune.

Når Gunnar Petersen på 86 år og Rosa Lund på 87 skal have hjælp til medicinen, så er det nu dem, der kommer til sygeplejersken og ikke omvendt.

- Det var selvfølgelig nemmere før, men vi har nu også godt af at komme ud og se andet end tapetet, siger Gunnar Petersen, der netop har fået en indsprøjtning af sygeplejerske Vivi Clausen.

En gang om ugen kommer Vivi Clausen til Felsted og hjælper omkring seks borgere med medicinhåndtering og mindre sårpleje. Selvom Gunnar og Rosa har det godt med, at de kommer hen til Vivi og ikke omvendt, så har andre skullet vænne sig til tanken.

- Hjemmesygeplejersken er altid kommet i hjemmet. Så der skal lige lidt tilvænning til for at forstå, at vi skal følge med tiden, siger Vivi Clausen.

Satellitklinikker Satellitklinikker er decentrale klinikker, hvor borgeren kan modtage basal sygepleje, som kræver mindre udstyr end det, der bruges på de større sygeplejeklinikker. Det kan eksempelvis være medicinhåndtering, vacciner eller rensning af små sår.

Satellitklinikkerne har åbent én gang i ugen, og der er lige nu fire i Aabenraa Kommune. De findes i Felsted Medborgerhus, Løjt Idrætsanlæg, Bylderup Idrætscenter og Kliplev Hallen.

Borgerne, som benytter satellitklinikkerne, kan typisk ikke tage bussen til de større sygeplejeklinikker i Aabenraa, Rødekro eller Tinglev. Men de kan godt gå et par hundrede meter til den lokale satellitklinik.

Borgere, der hverken har mulighed for at besøge større sygeplejeklinikker eller satellitklinikkerne, vil stadig blive tilset af en sygeplejerske i eget hjem. Se mere

Fordel og ulemper

Omstruktureringen på sygeplejeområdet skyldes, at kommunen skal spare en million kroner i 2020 på området samtidig med, at det er svært at skaffe personale til det stigende antal opgaver.

Vivi Clausen har kørt som hjemmesygeplejerske i 27 år. Hun tror, at den løsning, som kommunen har fundet, vil virke.

- Jeg tror, at det her på længere sigt bliver rigtig godt.

- For mig personligt betyder det et bedre arbejdsmiljø. Jeg er for eksempel i et rum med godt lys og et ordentligt bord, forklarer hun og uddyber, at det også har sin fordel, at der ikke er et tændt fjernsyn eller en hund, der løber mellem benene på hende, mens hun arbejder.

Vivi Clausen sparer også en masse tid på kørsel, som nu kan bruges på behandling af borgerne.

Et løfte til Gunnar

Indtil videre er Gunnar Petersen og Rosa Lund godt tilfredse med, at hjemmesygeplejersken ikke længere kommer i hjemmet.

- Vi har nok 250 meter herhen, men i dag er vi kørt i bilen. Rosa er ikke god til at løbe mere, men det skyldes nok også, at hendes ben er et år ældre end mine, griner Gunnar.

Og så længe Gunnar kan køre Rosa afsted, så skal de nok komme hen til sygeplejersken. For de er helt trygge ved den nye ordning.

- Det har vi ikke noget imod, og vi gør det gerne. Men vi har det også sådan, at hvis vi bliver syge, så kommer Vivi forbi os. Det har hun lovet, afslutter Gunnar Petersen på 86 år.