Nu står der igen “Made in Denmark” på pedalerne

De små og mellemstore virksomheders udflytning af produktion til udlandet er bremset, viser helt nye tal.

For få år siden sendte langt flere virksomheder produktionen ud af landet end modsat. Helt nye tal fra Syddansk Universitet (SDU) indikerer imidlertid, at udflytning af produktion er bremset. Nu er der faktisk balance i tingene, idet der næsten er lige så mange virksomheder, som henter produktion hjem end det modsatte.

Hvis du har en produktion tæt på din udviklingsafdeling, spiller tingene bedre. Lars Dahl, udvikler og medejer, T-Rex

Virksomheden T-Rex er en af de virksomheder, der har hentet produktion hjem fra udlandet. Siden 1996 har virksomheden i Vinding ved Vejle lavet pedaler og andet udstyr til professionelle musikere. Som så mange virksomheder har T-Rex løbende sendt deres produktion ud af landet. Men nu står der atter "Made in Denmark" på pedalerne. Virksomheden har nemlig valgt at tage en del af produktionen hjem fra Fjernøsten igen.

- For tre år siden fik vi ideen, at vi ville producere pedalerne i Danmark igen. Det fik vi en bedre kvalitet ud af, siger Lars Dahl, udvikler og medejer af T-Rex, til TV SYD.

Billigere i Kina

En af ulemperne ved at producere i Fjernøsten var afstanden mellem virksomheden og producenten.

- Hvis du har en produktion tæt på din udviklingsafdeling, spiller tingene bedre. Hvorimod hvis du har hele produktionen i Kina, så skal du for eksempel rejse meget, fortæller Lars Dahl.

T-Rex producerer atter pedaler i Danmark igen. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Vejle-virksomheden sendte i sin tid produktionen ud af Danmark af økonomiske årsager. Danske producenter kunne ikke konkurrere med produktionsomkostningerne i Fjernøsten.

- Det var et spørgsmål om kroner og ører. Vi havde slet ikke overarme til at producere sådan noget. Hvis vi skulle have en dansk virksomhed til at producere for os, ville vi tage så meget af indtjeningen, at der ikke var noget tilbage, fortæller han.

Nu kan man igen se, at pedalerne fra T-Rex i Vejle er produceret i Danmark. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Udflytning bremset

Fordelene og ulemperne ved at producere i udlandet er nogenlunde de samme for alle industrivirksomheder. SDU har i år spurgt 308 små og mellemstore industrivirksomheder, om de har sendt produktion ud af landet eller hentet produktion hjem igen inden for de seneste tre år.

Lars Dahl, udvikler og medejer, T-Rex, viser en af de pedaler, som virksomheden nu selv producerer igen. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- 11 procent har flyttet produktion ud af Danmark, og ni procent taget produktion hjem igen. Det betyder, at der er nogenlunde balance i det nu, fortæller Jan Stentoft, professor ved SDU, til TV SYD.

Han understreger, at undersøgelsen kun er opgjort i antallet af ud- og hjemflytninger. Resultatet er fortæller ikke noget om størrelsen af produktionen eller antallet af arbejdspladser.

- Tallene er dog interessante, fordi netto-udflytningen nu er neutral. Udflytningen er altså ved at bremse op, siger Jan Stentoft.

Små- og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte er den type virksomhed, der er flest af i Danmark, og hvor der er flest arbejdspladser. Målt i antal udgør små og mellemstore virksomheder mere end 99 procent af alle danske virksomheder.

Dansk industriproduktion 2018: - Nettoudflytning på 2 pct. - 11% har flyttet ud, 9% har taget hjem. - Undersøgelse tæller alene små og mellemstore virksomheder. - 308 respondenter - 88 fra Region Syddanmark. 2017: - Nettoudflytning på 10 pct. - 18 pct. har flyttet ud, 8 pct. har taget hjem. - Undersøgelse tæller både store og små virksomheder. - 270 respondenter - 91 fra Region Syddanmark. 2016: - Nettoudflytning på 24 pct. - 38 pct. har flyttet ud, 14 pct. har taget hjem. - Undersøgelse tæller både store og små virksomheder. - 256 respondenter - 83 fra Region Syddanmark. (Kilde: Jan Stentoft, SDU) Se mere

Fordele og barrierer

Hovedargumentet for at flytte en produktion til et andet land er ofte lavere omkostninger i form af lavere lønninger. Men virksomhederne oplever i disse år også, at der er dukket gode argumenter op for at flytte produktionen hjem igen.

- De virksomheder, som nu vælger at komme hjem, investerer også mere i ny teknologi. Det underbygger påstanden om, at du kan automatisere og dermed tage produktion hjem. En robot er lige så billig at have stående i Danmark som i Kina eller et andet land, fortæller Jan Stentoft, der dog også peger på nogle barrierer i den sammenhæng.

Han oplever en mangel på viden om, hvordan man skal automatisere og digitalisere sit produktionsapparat. Her mener han, der er et udviklingspotentiale for virksomhederne.

- Der er simpelthen en mangel på sult. Virksomhederne har simpelthen for travlt nu. Der er mere fokus på at løse ordrer end at sætte sig ned og tænke strategisk over, hvordan man gør sin produktion mere robust til fremtiden. Hvis opsvinget skal udnyttes, er det dog nødvendigt, mener han.