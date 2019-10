Nu skal dansk whisky være berømt

Dansk whisky har fortjent en bog. Det mener forfatteren bag den nye bog Dansk Whisky, der udkom lørdag.

Den er gylden, brygget af korn og så indeholder den en alkoholprocent på minimum 40.

Der er selvfølgelig tale om whiskyen, der oprindeligt kommer fra Skotland og Irland. Men Danmark er også berømt for sine whiskyer, og nu har landet fået sin helt egen whiskybog.

Den har titlen Dansk Whisky, og det er journalisten Per Gregersen, der står bag bogen, der rummer fortællinger fra 18 danske destillerier.

Den handler om deres udfordringer, drømme og ikke mindst deres kærlighed til de gyldne dråber. Og alle de historier skal være med til at få den danske whisky på danskernes menukort.

- Dansk whisky har simpelthen fortjent at få en bog lige nu. Så hvis den her bog kan være med til at gøre dansk whisky bare lidt mere folkelig, så synes jeg, at vi er nået langt, siger Per Gregersen fra Horsens.

Per Gregersen er forfatteren bag den nye bog Dansk Whisky. Foto: "Jakob Schjødt Pedersen, TV SYD"

Dansk whisky har alt det, der skal til

Bogen blev udgivet lørdag, og i den kan man blandt andet læse tre fortællinger fra destillerier, der ligger i Syd- og Sønderjylland. Det gælder Destilleriet Als, Fary Lochan og Trolden Bryghus.

Ifølge forfatteren klarer de danske whiskyer sig ganske godt i udlandet, men han synes, det er på tide, at danskerne selv får øjnene op for netop de dråber.

- Der er rigtig mange danske destillerier, der vokser, og de begynder at få hul igennem til eksportmarkederne. Men herhjemme tror jeg, det handler om manglende viden blandt danskerne. De ved ikke, at de danske whiskyer findes, og hvad de kan, siger Per Gregersen og understreger:

- Vi har de gode råvarer, kornet, det rene vand. Vi har det, der skal til for at lave god whisky.

Så hvis man mangler noget at kaste sig over, så opfordrer Per Gregersen danskerne til at smage på de danske whiskyer.

Bogen Dansk Whisky blev udgivet lørdag den 5. oktober. Foto: "Jakob Schjødt Pedersen, TV SYD"