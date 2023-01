Togstation i Hovedgård får en ny chance for at køre på skinner

Der er gang i togtrafikken i Hovedgård ved Horsens. Ifølge de lokale er der lidt for meget gang i den, for togene stopper aldrig i byen.

- Vi har nogle nogle borgere, der fortæller, at de har hørt, at der måske kommer et togstop, og hvis der gør, vil de gerne flytte til hovedgård, siger Ejvind Olsen, formand for lokalrådet.

Byrådet har nu besluttet at uddelegere arbejdet til Oplandsudvalget, der skal kæmpe kampen for at overbevise Transportministeriet om, at der skal være et togstop i Hovedgård.