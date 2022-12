Sønderborg Byråd vedtager besparelse på buskørsel

Ændringer for busruterne

De mange besparelser betyder, at der på flere af de lokale ruter nedlægges ture. Der sker for at spare omkring 350.000 kroner i 2024.

Samtidig sker der ændringer på de seks bybuslinjer. Driften reduceres med to busser. Der vil heller ikke være kørsel efter klokken 17, eller busser der kører lørdage.

En af de helt store ændring er tilskuddet til Ungdomskort, der bliver fjernet. I stedet indfører Sønderborg Kommune en pulje på 400.000 kroner til økonomisk trængte unge. De vil kunne søge tilskud til egenbetaling af Ungdomskortet.