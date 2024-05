Pølsevognen skulle fjernes den 1. april, men kort før fik Annedorthe Staun Jensen og kæresten Daniel Lolk underskrift på, at Karins Pølsevogn fik lov at leve videre.



- Jeg synes, forløbet har taget alt for lang tid. Altså det har taget to år, hvor det har været frem og tilbage, og heldigvis for os kom den i byrådet, så vi fik en afgørelse på det, for ellers havde vi lukket ned den 1. april.

I dag kunne den tilfredse pølsevognsejer slå dørene op og byde gæsterne velkommen til pølser og brød på den nye adresse. Små 25 meter fra den gamle.