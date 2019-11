Ny formand for SSF: - Det er en ny kurs

På Sydslesvigsk Forenings landsmøde lørdag eftermiddag valgte de delegerede ny formand for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation.

Gitte Hougaard-Werner afløser Jon Hardon Hansen, som siden 2013 har siddet på formandsposten. Den nye formand har indtil nu siddet som 1. næstformand i samme periode.

- Jeg er totalt beæret. Nogle af de delegerede havde fortalt mig om deres ønske før valget, men at de så også stemmer mig ind som formand er så stort, siger Gitte Hougaard-Werner til TV SYD.

Under afstemningen stemte 94 af de delegerede på den nye formand, mens 74 stemte på Jon Hardon Hansen. Alligevel ser den nye formand ikke valget som et fravalg af den tidligere formands arbejde, men ønsket om en ny kurs.

- Det er et tilvalg af en ny profil. Kursen for foreningen skal lægges af alle danske foreninger, vi har syd for grænsen. Vi skal have transparens og åbenhed og lære af hinanden, så vi kan få en fælles kurs, siger Gitte Hougaard-Werner.

Om Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation og organiserer dets græsrodsarbejde i 67 lokalforeninger i hele landsdelen. Med cirka 16.000 medlemmer er SSF den største danske forening syd for den dansk-tyske grænse. Udover det danske arbejde i lokalsamfundene organiserer SSF blandt andet 100 professionelle kulturarrangementer med danske kunstnere i Sydslesvig, driver en række kulturinstitutioner og repræsenterer det danske mindretal i mange sammenhænge. SSF omfatter også 22 selvstændige tilsluttede danske foreninger med mere end 13.000 medlemmer. I alt omfatter det danske mindretal ca. 50.000 mennesker i den gamle danske landsdel Sydslesvig, der har hørt til Tyskland siden krigen i 1864

Ifølge Gitte Hougaard-Werner har der i flere år været ønske om et decideret valg til formandsposten.

- Tidligere har der ikke været kutyme for et reelt valg, men da jeg igen blev spurgt for to år siden, så sagde jeg, at jeg var klar i 2019.

Ny kurs på til 100 året for genforeningen

Gitte Hougaard-Werner er samtidig glad for, at formandsskiftet kommer lige op til genforeningen af Sønderjylland og Danmark næste år.

- Det er flot, at vi inden jubilæet stiller med vores første kvindelige formand, og jeg glæder over, at det kommer lige op til 2020, hvor der er ekstra fokus på grænselandet, siger den nye formand.