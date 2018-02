Ny robot flytter ind

Haderslev Kommune får snart en ny beboer. Kommunen har købt en robot, der skal varetage udvalgte opgaver.

Forestil dig en robot der betaler regninger.

Det bliver snart virkelighed for medarbejdere i Haderslev kommune. Til foråret får de en ny kollega. En indtil videre navnløs robot.

Robotten skal i fremtiden være med til at automatisere udvalgte arbejdsgange indenfor økonomi og administration, der i dag håndteres af kommunale medarbejdere. Den skal blandt andet kunne betale regninger.

Det betyder, at der frigives værdifuld arbejdstid, som eksempelvis kan bruges til at understøtte en mere kvalificeret sagsbehandling og bedre service til gavn for både borgere og medarbejdere i Haderslev Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Robotten giver mening

Når robotten er faldet til i sit nye job, er det meningen, at den med tiden også skal kontere og betale lægeerklæringer på arbejdsmarkedet.

Det er ledere fra Økonomi og Arbejdsmarked, der i samarbejde med fagspecialister fra de enkelte områder har identificeret en række rutinemæssige og administrative arbejdsgange, hvor det giver god mening at anvende en robot.

Haderslev er den første kommune, der investerer i en softwarerobot.