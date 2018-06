Nye p-regler: Se om din kommune mister millioner

Nye parkingsregler gør, at kommuner skal give afkald på mange millioner kroner og i stedet for aflevere dem til staten.

Nye parkeringsregler gør, at kommuner vil miste millioner af kroner.

Læs også Parkeringspenge ruller i statskassen - kommuner går glip af millioner

De nye regler går på, at kommunerne fra næste år skal levere end væsentlig større pengesum til staten fra parkeringsindtægter, end de gør i dag, skriver TV 2.

Lovforslaget har været omdiskuteret, men det forventes at blive vedtaget mandag. Indtil videre har kommunekasserne beholdt 70 procent af indtægten fra parkeringsbøder, men med de nye regler får kommunerne kun lov til at beholde 30 procent af indtægten fra parkeringsbøder.

De nye regler kommer, fordi regeringen mener, at kommunerne har forsøgt at udnytte bilister for at få penge til at dække huller i budgettet.

På landsplan vil kommunerne miste omkring 364 millioner kroner årligt, og i Syd- og Sønderjyllands område vil tre kommune blive ramt af de nye regler, der samlet vil komme til at miste 13,4 millioner kroner årligt.

Se herunder, hvor mange penge de tre kommuner i vores område, der bliver ramt, vil miste: