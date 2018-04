Nyt herberg åbner efter langt tilløb

Efter flere måneders søgen efter egnede lokaler, er det endelig lykkedes Vejle Kommune og Vejle Krisecenter at finde lokaler til byens nye herberg, der slår dørene op søndag eftermiddag.

I oktober sidste år besluttede Voksenudvalget at skabe et nyt herberg med tilhørende værested til byens mest udsatte borgere.

Vejle Kommune indgik en aftale med Vejle Krisecenter om at løse opgaven. Efter planen skulle herberget åbne den 1. marts. Det blev senere ændret til den 1. april, da det hurtigt viste sig at være svært at finde et egnet sted til formålet.

Kun få udlejere har henvendt sig til kommunen og ville stille lokaler til rådighed - men i sidste øjeblik er det lykkes, så ddt nye herberg står klar samme dag, som det eksisterende herberg i Havnegade lukker.

Adressen er Damhaven 1, tæt på Vejles bymidte, hvor brugerne opholder sig. Lejemålet er på 191 kvadratmeter og har fire værelser, som skal bruges til henholdsvis sove- og opholdsrum, to toiletter og et tekøkken. Lejemålet skal bruges til to formål: Herberg om natten og værested om dagen.

Natherberget har åbent alle ugens dage hele året fra kl. 22 til kl. 8. Der er faguddannet personale til stede i åbningstiden, men drives i samarbejde med frivillige. Herberget er et tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte - et sted, hvor man kan tage hen, hvis man har brug for et sted at sove.

Der bliver også et værested

Desuden bliver der et værested i tilknytning til herberget. Værstedet har åbent fra kl. 16 til kl. 22 alle ugens dage. Her er også uddannet personale og frivillige. Brugerne kan komme og være sammen med hinanden og tale med personalet.

Etableringen af det nye herberg blev muligt, da byrådet til budgetforhandlingerne for 2018 satte ekstra penge af til de udsatte. Dette skyldes bl.a., at naboer og andre følte sig generet af hjemløse og socialt udsatte i Byparken, Mariaparken og Vejle midtby generelt.

Vejle Kommune har i første omgang lavet en lejekontrakt med udlejeren af Damhaven på et halvt år, og inden da vil de sammen vurdere, om lejemålet skal fortsætte.